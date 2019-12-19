В Николаеве промышляла банда «домушников» из Одессы – уголовный розыск задержал одного из преступников

В Николаеве уголовный розыск пресек деятельность «гастролеров» из Одесской области, которые занимались квартирными кражами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Полицейские получили информацию о группе «домушников», которые намерены совершить преступление на территории Николаева. Утром 18 декабря преступники приехали на автомобиле «Toyota» золотого цвета к одному из домов по улице Галины Петровой. Пока двое находились снаружи, третий проник в квартиру 30-летнего николаевца. Завладев имуществом хозяев, вор вернулся к машине, где его ожидали сообщники, и злоумышленники уехали.

Оперативники догнали автомобиль и задержали воров, когда они, припарковавшись в районе улицы Соборной, направлялись во дворы многоэтажек на улице Лягина, где, вероятно, намеревались совершить очередное преступление. Полицейские изъяли краденое имущество, а также орудия преступления (отмычки и ключи).

Злоумышленниками оказались трое жителей Одесской области: 29-летний ранее судимый гражданин Молдовы и двое его сообщников возрастом 32 и 33 года, которые сейчас являются фигурантами уголовных производств в Одессе за аналогичные преступления и были освобождены судом под залог.

По факту кражи с проникновением в жилище следователи расследуют уголовное производство. 29-летнего фигуранта задержали, действиям двух других сообщников «предоставляется правовая оценка и решается вопрос о сообщении о подозрении». Подготовлено ходатайство в суд о наложении ареста на автомобиль, на котором передвигались воры. Также полицейские проверяют причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений на территории Николаевской области.

Напомним, что ранее в Николаеве близнецы-«домушники», на счету которых десятки краж, заплатили ₴38 тысяч залога и вышли из СИЗО.