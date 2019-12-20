На Кировоградщине глава сельсовета пытался задушить полицейского, который преследовал его за нарушение ПДД

Председатель сельсовета в Бобринецком районе Кировоградской области пытался задушить полицейского, который преследовал их из-за нарушений ПДД.

Об этом сообщают в областной прокуратуре.

По версии следствия, наряд полицейских во время ночного патрулирования территории, обнаружил автомобиль, который двигался с нарушением правил дорожного движения и не реагировал на законные требования полицейских остановиться. В результате преследования, полицейские догнали нарушителя, который остановился во дворе дома.

Водитель и пассажир авто продолжили игнорировать законные требования полицейских, начали вести себя агрессивно и, в дальнейшем, пытались задушить работника полиции. Для самозащиты правоохранители воспользовались слезоточивым газом.

В ходе проведения следственных действий было установлено, что одним из нападавших был действующий председатель сельсовета. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы подозреваемый нанёс полицейскому легкие телесные повреждения.

Правовая квалификация уголовного преступления по части 2 статьи 345 Уголовного Кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»). Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в центре Киева толпа напала на полицейских – им пришлось применить оружие, есть пострадавшие и задержанные.