Мэр Обухова незаконно отдал участок под элитное жилье – схему провели как строительство домов для участников АТО

В Киевской области мэр Обухова и его подчиненные незаконно вывели из коммунальной собственности участок земли и отдали его застройщику. Схему провели под видом якобы строительства жилья для участников АТО и беженцев.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Противоправный механизм организовали городской голова вместе с руководителями земельного и юридического отделов, членами исполкома горсовета и депутатом другого горсовета Киевской области. По оценкам экспертов, сделка нанесла государству более 4 миллионов гривен убытков.

«Под видом реализации государственных социальных программ по обеспечению жильем участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц злоумышленники вывели из собственности громады один гектар земли. Участок, оформленный на подставных лиц местного обслуживающего кооператива, злоумышленники передали киевскому застройщику под строительство элитного коммерческого жилья. Прибыль от продажи квартир в жилом комплексе должна была осесть в карманах чиновников. Из-за действий злоумышленников более полутысячи граждан не получат социального жилья», - сообщили в СБУ.

Сейчас на земельный участок наложен арест. В рамках уголовного производства, открытого по части 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины, пятерым организаторам схемы, включая мэра, сообщили о подозрении.

Напомним, что ранее СБУ объявила о подозрении заместителю мэра Славянска за организацию «референдума» в 2014 году.