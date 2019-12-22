Главой прокуратуры Винницкой области назначили 34-летнего прокурора, ранее работавшего на Николаевщине

Новым прокурором Винницкой области стал 34-летний Константин Меримерин.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В органах прокуратуры Меримерин работает с апреля 2007 года. До назначения на должность прокурора Винницкой области он возглавлял Коминтерновскую местную прокуратуру Одесской области, был заместителем главы Николаевской местной прокуратуры №1 и руководил Очаковской межрайонной прокуратурой.

Во время представления Меримерина коллективу прокуратуры Винницкой области он заявил, что приоритетом должны быть «борьба с коррупцией, противодействие преступности, ее организованным формам и проявлениям».

Напомним, что ранее Рябошапка назначил прокурором Львовщины 33-летнюю Ирину Диденко.