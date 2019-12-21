В Николаеве продолжают закрываться залы игровых автоматов – с них сняли вывески, а названия заклеили

В Николаевской области открыли 16 уголовных производств по статье 203-2 Уголовного кодекса Украины («Занятие игорным бизнесом»).
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Напомним, что ранее по всей Украине массово стали закрывать игорные заведения. Президент Украины и правительство решили закрыть такие заведения после провала голосования за законопроект о легализации игорного бизнеса. В Николаеве вчера закрыли 210 игорных заведений.
На Николаевщине продолжают действовать специально созданные мобильные группы из числа сотрудников следственных подразделений и Управления стратегических расследований. Они проводят проверки и обыски на объектах игорного бизнеса.
«Продолжаются мероприятия по демонтажу рекламных конструкций и снятию наружной рекламы с объектов, которые предоставляли услуги в сфере игорного бизнеса», - сообщили в полиции.