В Харькове мужчина ранил оперативника, который обменял себя на заложницу – офицера полиции в тяжелом состоянии госпитализировали

В Харькове мужчина взял в заложники проходящую мимо женщину, и обменял ее на сотрудника полиции.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Харьковской области.

Происшествие произошло сегодня, около 09:30 в Немышлянском районе Харькова. Утром жительница микрорайона возвращалась из детского сада, куда отвела своего ребенка. Неподалеку от оврага на нее напал неизвестный мужчина. Он приставил к ее горлу нож и сказал, что она теперь его заложница.

Эту ситуацию увидели случайные прохожие и сообщили информацию по спецлинии «102». На место срочно отправилось руководство районного отдела полиции и следственно-оперативная группа.

В ходе общения с мужчиной полицейские узнали, что он хочет немедленно увидеть своего знакомого, которого может обменять на захваченную женщину. Начальник уголовного розыска районного отдела полиции предложил себя в качестве обмена на заложницу. Злоумышленник согласился и отпустил ее.

Полицейский, оказавшись рядом с вооруженным злоумышленником, стал продумывать план его задержания. Для этого оперативник тянул время, чтобы успокоить раздраженного гражданина, вызвать у него доверие. Между мужчинами завязалась беседа, полицейский предложил злоумышленнику закурить. Когда тот отвлекся на зажигание сигареты, сотрудник уголовного розыска бросился на мужчину, но тот успел ударить его ножом. Полицейский в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Женщина-заложница не пострадала.

Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, полицейского госпитализировали в больницу, сейчас его оперируют медики. Начальник областного главка посетил раненого полицейского, проконтролировал, чтобы он был обеспечен всеми необходимыми лекарствами для скорейшего выздоровления. Злоумышленник задержан, сейчас с ним работают следователи.

Событие квалифицировано по части 1 статьи 147 («Захват заложников») и 348 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего») Уголовного кодекса Украины, санкция которых предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Напомним, как в Одессе полицейские задержали мужчину, который взял в заложники свою сожительницу и ее беременную подругу. Злоумышленник угрожал убить их, если ему не дадут выкуп.

Также напомним, как 20 мая 2015 года, в одесском торговом центре «Новый Привоз» неизвестный мужчина взял в заложники двоих посетительниц аптеки, выдвинув требование вылечить его мать, которая, по словам злоумышленника, тяжело больна. В результате переговоров, занимая на тот момент должность заместителя начальника милиции Одесской области, Дмитрий Головин обменял себя на заложника.