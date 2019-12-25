В Мексике неизвестные расстреляли мэра и его зятя

В Мексике группа неизвестных людей расстреляла мэра города Халапа-де-Диас Артуро Гарсию Веласкеса.

Об этом пишет Лига.Новости, ссылаясь на El Sol de Mexico.

По данным издания, вооруженные люди ворвались на вечеринку для сотрудников муниципалитета. Вместе с мэром погиб и его зять – городской налоговый инспектор Хавьер Терреро.

Полиция оцепила регион, однако убийцы пока не пойманы.

Напомним, что в октябре в мексиканском городе Парачо в штате Мичоакан на западе страны группа неизвестных застрелила мэра по имени Сталин Санчес Гонсалес. В июле 2016 года в штате Чьяпас, Мексика, возмущенные горожане убили главу администрации городка Сан-Мигель-Чамула. В январе того же года в Мексике была убита мэр города Темикско Гизела Мота, которая заступила на свой пост днём ранее.

В октябре 2013 года глава муниципального совета города Тепетонго Карлос Роблес покончил с собой прямо на глазах у своих подчиненных. Также ранее сообщалось, что с 2007 года в Мексике в общей сложности погибли более 70 тысяч человек. Среди них более 1200 чиновников, в том числе 34 мэра городов.

В январе 2019 года в Мексике застрелили ещё одного мэра – он пробыл в должности полтора часа.

Ранее жители города Лас Маргаритас в Мексике привязали к пикапу мэра Хорхе Луиса Эскандона и протащили его по улицам, потому что он не выполнил свои обещания, в том числе – по восстановлению дорог.