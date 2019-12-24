Николаевец встретил бывшую сожительницу и на сутки закрыл в своей квартире – он неоднократно бил и насиловал женщину

В Николаеве полиция задержала ранее судимого мужчину, который похитил свою бывшую сожительницу и издевался над ней около суток.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Около 21:00 22 декабря в полицию поступило сообщение от 37-летней женщины о том, что ее бывший сожитель, 38-летний ранее судимый николаевец, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Досудебным следствием установлено, что вечером 21 декабря мужчина встретил на улице свою бывшую сожительницу, которая возвращалась с работы домой. Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого человек силой затащил женщину в свою квартиру и удерживал против ее воли в течение суток. При этом, по словам потерпевшей, он неоднократно избивал и насиловал ее.

В течение этого времени на связь с жертвой насилия выходила ее дочь, которая знала о месторасположении квартиры мужчины. Почувствовав неладное, девушка приехала по указанному адресу и уговорила мужчину на несколько минут отпустить мать на улицу поговорить.

Женщина только в халате вышла из квартиры и, выбрав момент отсутствия рядом экс-сожителя, вместе с дочкой побежала к расположенной рядом с домом автозаправочной станции попросить помощи.

Следователи квалифицируют действия задержанного по признакам части 2 статьи 152 УК Украины («Изнасилование»), за что ему грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Его задержали и ему вручили подозрение. По месту жительства подозреваемого полицейские провели санкционированный судом обыск, в ходе которого изъяли имущество пострадавшей и другие вещественные доказательства.

Сейчас в досудебном следствии продолжаются мероприятия, направленные на всестороннее и полное исследование обстоятельств преступления, назначено проведение ряда экспертиз. Также решается вопрос о предоставлении действиям злоумышленника дополнительной квалификации.

Следователями подготовлено и направлено в суд ходатайство об избрании для подозреваемого меры пресечения.

Напомним, как ранее девушка, которой парень разбил голову и насильно держал взаперти три дня, связала простыни и по ним через окно сбежала от николаевца.