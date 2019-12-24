Владелицей сожженной в Николаеве «Mazda» оказалась депутат райсовета от «Батьківщини»

Наталья Дурачевская Владелицей сожженного в Николаеве автомобиля «Mazda» оказалась депутат Кривоозерского райсовета от «Батьківщини» Наталья Дурачевская.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава областной партийной организации «Батьківщини» Вадим Пидберезняк.

«К огромному сожалению, не перевелись ещё нелюди, решающие проблемы с помощью силы и угроз, давления и физического устрашения! У активистки партии «Батьківщина», депутата Кривоозерского райсовета Наталии Дурачевской сегодня ночью сожгли машину. После того, как она организовывала поездку людей в Киев на митинг против продажи земли, организовывала приезд депутатов местных советов из трёх районов к губернатору Стаднику с требованием решить многолетнюю проблему дороги от Первомайска до Кривого Озера и Врадиевки, на которой из-за ям были аварии с летальным исходом, ей сожгли автомобиль!».

«Обращаюсь к правоохранительным органам с требованием в кратчайшие сроки найти организаторов и исполнителей данной акции! Неужели мы скатываемся в средневековье?» - заявил Пидберезняк.

Напомним, ранее сообщалось о пожаре автомобиля «Mazda» на улице Архитектора Старова, который случился в ночь на 24 декабря. Судя по фото, автомобиль могли поджечь одновременно в двух местах.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что по факту случившегося открыли уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное повреждение имущества»).