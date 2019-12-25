В Николаеве суд приговорил к 11 годам тюрьмы мужчину, который пьяным избил и задушил сожительницу-пенсионерку

Корабельный районный суд Николаева приговорил к 11 годам лишения свободы мужчину, который пьяным избил и задушил свою сожительницу.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судом было установлено, что ночью 16 августа 2018 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь по месту своего временного проживания, во время конфликта, возникшего между ним и потерпевшей на почве внезапно возникших неприязненных отношений умышленно убил женщину.

Они находились в спальной комнате дома, когда между ними возникла ссоры. В это время у мужчины возникло желание убить женщину, и он нанес своей сожительнице не менее 28-35 ударов руками и ногами в область лица, головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Когда она лежала на спине лицом вверх, обвиняемый, находясь на кровати у потерпевшей, обхватил ее шею руками и начал душить. Судмедэкспертиза показала, что смерть наступила в результате механической асфиксии.

Несмотря на непризнание вины обвиняемым, его вина в инкриминируемом преступлении полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств - показаниями дочери убитой, свидетелей, данным следственного эксперимента с участием обвиняемого, заключением судебно-медицинской экспертизы, заключением судебной молекулярно-генетической экспертизы.

При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного Кодекса Украины.

Судом были установлены обстоятельства, отягчающие наказание обвиняемого - совершение им преступления в состоянии алкогольного опьянения и в отношении лица пожилого возраста (ей было 66 лет).

Суд признал его виновным в совершении указанного преступления и назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее на Николаевщине двух убийц пенсионерки приговорили к 15 годам лишения свободы.