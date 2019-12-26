На Николаевщине разбойники вломились в дом пожилой пары, связали жертв скотчем и забрали деньги и драгоценности

В селе Полигон Витовского района 26 декабря неизвестные в масках совершили разбойное нападение на дом местных жителей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Около 05:50 26 декабря в Витовское отделение полиции поступило сообщение от 60-летней жительницы села Полигон о том, что в их с мужем дом проникли трое неизвестных, лица которых были скрыты масками.

Когда супруги спали, нападавшие проникли в помещение. Они избили хозяина дома, связали его и жену скотчем. Нападавшие отобрали у супругов ювелирные изделия и 20 тысяч гривен, а потом скрылись.

Сейчас полицейские разыскивают нападавших и принимают меры для их задержания.

«Полиция обращается с просьбой к гражданам помочь в раскрытии указанного преступления и полезную для следствия информацию предоставлять в Витовское отделение полиции по адресу: г. Николаев, ул. Новозаводская, 10 А, (0512) 44-68-58 или 102», – обратились в полицию.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»), что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, как в Одессе «на горячем» задержали банду налетчиков на дома – у организатора из РФ было удостоверение борца с коррупцией.