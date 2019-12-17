В Одессе задержали банду грабителей домов – у организатора из РФ было удостоверения борца с коррупцией

В Одессе ночью 16 декабря полиция задержала банду налетчиков на частные дома.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

К оперативникам поступила информация, что группа лиц планирует совершить серию разбойных нападений на жилища граждан. Как установили полицейские, эти лица специализируются именно по этому виду преступления. «Работали» по принципу: чем больше частный дом, тем более ценный «улов». Полицейским удалось установить место и вероятное время совершения следующего преступления.

Ночью 16 декабря оперативники управления стратегических расследований, следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области задержали преступную группу лиц во время их попытки разбойного нападения на жилище.

Злоумышленники заранее знали, что в доме будет хозяин, и в случае его пробуждения готовы были применить против него оружие. Но вместо владельца помещения фигурантов встречали сотрудники полиции. Хозяин в это время находился в безопасности под охраной полицейских.

Сейчас двое граждан задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Все задержанные уже имеют судимости за разбойные нападения и убийства.

Один из задержанных - организатор - гражданин Российской Федерации. У него обнаружили удостоверение члена общественной организации по борьбе с коррупцией.

Также у членов преступной группы правоохранители изъяли оружие.

В прокуратуре Одесской области добавили, что группировка также занималась сбытом огнестрельного оружия и амфетамина. Дельцы торговали психотропным веществом исключительно в крупных размерах, весом от 100 грамм.

Правоохранители задокументировали факт сбыта 100 граммов амфетамина стоимостью 30 тысяч гривен и двух гранат Ф1.

Также в прокуратуре отметили, что задержали участников группы в доме бизнесмена из Овидиопольского района Одесчины.

Членам группы инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных статьями 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и части 1 статьи 14 части 3 статьи 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, как на Киевщине вооруженную ОПГ застали во время нападения на дом бизнесмена, и бандиты открыли стрельбу по спецназу.

Также напомним, как в Николаеве пьяный «общественный борец с коррупцией» напал на патрульного.