В Голландии детективы выпустили подкаст о нераскрытом убийстве и им помогли найти 15 новых зацепок в деле

Голландские детективы вдохновились американским сериалом «Создавая убийцу» и выпустили подкаст о нераскрытом убийстве, которое было совершено в 1991 году. Подкаст стал популярен, и у следователей появилось 15 новых зацепок в деле.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «The Guardian».

В августе 1991 года на оживленной трассе в 15 километрах к востоку от Амстердама нашли разложившееся тело в электроодеяле – с того момента не удалось узнать ни личность убитого, ни найти подозреваемого в преступлении.

На груди мертвеца было несколько ножевых ранений. Отпечатки пальцев мужчины не совпадали ни с одними из зарегистрированных. Возможности идентифицировать тело по ДНК тогда еще не было. Одежда на трупе и одеяло были сделаны в Германии, золотое кольцо на пальце жертвы было куплено в баре в Амстердаме, однако никакого развития делу это не дало.

Два года назад детективы воспользовались новой технологией для воссоздания изображения лица человека и выяснили, что погибшему было около 65 лет, он приехал из Восточной Европы, а не из Турции, как предполагалось ранее. После выпуска подкаста у сыщиков появились новые зацепки, и расследование дела возобновилось.

Напомним, что ранее николаевская полиция раскрыла убийство женщины, чье тело нашли в августе в Южном Буге.