Всего в Николаевской области закрыли 222 игорных заведения, расследуют 19 уголовных производств

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В Николаевской области по результатам осмотров и обысков прекращена деятельность 222 игорных заведений.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

С 20 декабря полиция отработала более 220 игорных заведений на территории области. Во время обысков обнаружили и изъяли рулетки, покерные столы, специальные игровые столы, компьютерную технику, с помощью которой предоставлялись услуги для азартных игр. Количество изъятого игрового оборудования составляет более 250 единиц.

В настоящее время зарегистрировано 19 уголовных производств по части 1 статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины («Занятие игорным бизнесом»), досудебное расследование в которых продолжается.

Напомним, что ранее в Николаеве на Соборной закрыли игорные заведения, а их рекламу спрятали.

Вадим Богданов

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