На Николаевщине будут судить женщину, которая пьяной сбила насмерть пешехода и сбежала с места ДТП

В Николаевской области отдали под суд 29-летнюю жительницу Веселиново, которая сбила насмерть пешехода и скрылась с места ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Преступление случилось 9 ноября этого года в селе Мартыновское Вознесенского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «ВАЗ-211540», женщина сбила 28-летнего пешехода, который от полученных травм погиб на месте.

После случившегося женщина покинула место происшествия, но в тот же день её задержали. По результатам освидетельствования, содержание алкоголя в крови женщины на момент ДТП составило 1,92 промилле. Тогда ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. 27 декабря обвинительный акт направили в суд.