Полиция нашла автомобиль, который сбил насмерть пешехода на въезде в Вознесенск – за наезд задержали пьяную женщину

В Вознесенске полиция установила автомобиль, которым сбили человека, и задержала вероятную виновницу ДТП.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

Как известно, 9 ноября, около 6:00 перед переездом в Вознесенск, водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на мужчину и скрылся. Пешеход погиб на месте.

Полицейские Вознесенского отдела полиции и управления превентивной деятельности остановили в городе Вознесенск автомобиль «ВАЗ-21015», который подпадал под ориентировку, а также на автомобиле были повреждения, характерные автомобилю, который стал участником ДТП.

В салоне находились мужчина и женщина с явными признаками алкогольного опьянения.

По показаниям свидетелей и видео установлено, что именно женщина находилась за рулем, когда произошел наезд на потерпевшего.

По результатам освидетельствования, содержание алкоголя в крови женщины составило 1,92 промилле. Следователи задержали 29-летнюю жительницу Веселиново в порядке статьи 208 УПК Украины.

По согласованию с прокуратурой решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 296 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего»).

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В отношении мужчины будет решаться вопрос о привлечении его к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Продолжается следствие.

Напомним, как возле николаевской «Зори» водитель автомобиля ночью насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия.