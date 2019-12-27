В Николаеве многодетная мать родила пятого ребенка и выбросила его во двор – мальчик замерз насмерть

В Николаеве суд арестовал на время следствия 42-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве своего новорожденного сына.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию 23 декабря около 17:30 сообщили, что в Ракетной роще на территории одного из домов дети нашли тело младенца. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, которая обследовала указанное место, но тела ребенка не обнаружила.

В ходе общения с владелицей дома полицейским стало известно, что недавно она была беременной и по её утверждению, родила мертвого мальчика. В одной из комнат дома обнаружили тело младенца. Эксперт осмотрел новорожденного и пришел к выводу, что на теле ребенка отсутствуют признаки насильственной смерти.

У роженицы уже есть четверо детей, младшие из которых живут вместе с ней. По словам женщины, на учете по беременности она не находилась и рожала дома сама. Эксперты установили 24 декабря, что новорожденный умер в результате переохлаждения.

«В ходе следственных действий полицейские установили, что после домашних родов женщина выбросила живого младенца на помойку в собственном дворе. Мальчика нашли старшие дети злоумышленницы и начали показывать его тело соседским мальчишкам. Те рассказали родителям и обратились в полицию», - рассказали в отделе коммуникации.

По данному факту расследуют уголовное производство, открытое по пункту 2, части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство малолетнего ребенка»), что наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы. Центральный районный суд избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее в Николаеве новорожденную девочку бросили на остановке – к счастью, ребенка отнесли в больницу.