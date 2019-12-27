В Николаеве неизвестные подожгли автомобиль тренера по смешанным единоборствам

В Николаеве вечером 27 декабря произошел пожар автомобиля «Skoda Octavia», который принадлежит тренеру спортивного клуба смешанных единоборств.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

О пожаре в полицию сообщили около 18:35 – возгорание произошло возле здания НУК имени Адмирала Макарова на проспекте Героев Украины, 9. Спасатели ликвидировали пожар, а сотрудники следственно-оперативной группы на месте происшествия выяснили, что автомобиль принадлежит тренеру клуба единоборств, который расположен рядом.

На месте изъяли фрагменты горения автомобиля, которые, с целью установления причин пожара направили на проведение экспертизы. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Проводится расследование, в ходе которого полицейские будут устанавливать все обстоятельства происшествия и причины пожара, а также лиц, причастных к преступлению.

Граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах инцидента, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, просят обращаться в Центральный отдел полиции по адресу: улица Декабристов, 8, или звонить по телефонам (0512) 53-12-71, 102.

Отметим, что в залах НУК занимаются спортсмены клуба «MMA Club Nikolaev».

Напомним, что ранее в Николаеве подожгли автомобиль «Mazda» депутата Кривоозерского райсовета от «Батьківщини» Натальи Дурачевской.