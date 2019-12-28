Киберполиция выявила call-центр, который выманивал деньги под видом работников банка – еженедельный оборот составлял ₴3 миллиона

В Запорожской и Днепропетровской области киберполиция выявила офисы мошеннических call-центров, в которых, используя методы психологического воздействия, выманивали деньги граждан.

Об этом сообщили в департамент киберполиции Украины.

Киберполиция установила, что организовали такую ​​деятельность трое местных жителей в возрасте от 20 до 24 лет. Они скупали в DarkNet клиентские базы данных. В дальнейшем эти базы использовали для собственных преступных действий.

Преступная группа имела три офисных помещения, которые располагались в Запорожье. Все они маскировались как офисы по продаже окон и балконов. Штат сотрудников составлял около 100 человек, среди которых были и несовершеннолетние. Все они ежемесячно получали за свою работу около 15 тысяч гривен.

Представляясь сотрудниками службы безопасности банка, работники мошеннического офиса выманивали у граждан информацию о данных cvv-кода, номера карты, пин-код и тому подобное. Для этого они использовали также психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции. Кроме того, ежемесячно все сотрудники call-центра проходили соответствующие тренинги и имели инструкции для общения с клиентами четырьмя различными языками.

Ежедневно каждый из сотрудников осуществлял около сотни таких звонков. Полученную информацию они использовали для похищения денег с банковских карточек пострадавших.

Полицейские провели обыск по месту расположения офисных помещений мошенников. По его результатам было изъято компьютерную технику, мобильные телефоны, клиентские базы и черновые записи.

Производство квалифицировано по части 3 статьи 190 («Мошенничество») УК Украины. Всю изъятую технику направлены на экспертизу. После получения результатов всех экспертиз будет решен вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы. Им грозит до 8 лет заключения.

Напомним, как жительница Николаева после телефонного разговора с псевдоработником банка лишилась 100 тысяч гривен.