В ГПУ заверили, что рассмотрение дела по обвинению экс-беркутовцев в убийствах на Майдане будет продолжено

Судебное разбирательство в деле по обвинению экс-беркутовцев в причастности к расстрелам на Майдане в феврале 2014 года будет продолжено.

Об этом сообщили в пресс-центре Генеральной прокуратуры Украины.

«Киевский апелляционный суд 28 декабря 2019 года вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства пятерым бывшим работникам ПМОП «Беркут», подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве по делу о расстрелах на Майдане. После изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда», — говорится в сообщении.

Как отмечали в ГПУ, в случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и установления обстоятельств, что обвиняемые скрываются от суда с целью уклонения от уголовной ответственности, судом будет принято решение об объявлении их в розыск.

«После объявления обвиняемых в межгосударственный и/или международный розыск может быть принято решение о проведении заочного уголовного производства», – добавили в сообщении.

Как известно, в субботу, 28 декабря, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года — Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Также суд отменил домашний арест двоим другим экс-беркутовцам, обвиняемым по этому делу — Сергею Тамтуре и Александру Маринченко. Их всех освободили под личное обязательство. Как известно, они находятся в списках на обмен пленными, который запланирован на 29 декабря.

Тем временем, сначала у здания суда, после возле Лукьяновского СИЗО собрались противники такого решения суда.