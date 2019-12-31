В Киеве в заброшенных вольерах нашли шесть тигров, которых владелец оставил на произвол судьбы

В Киеве на Жуковом острове нашли шесть тигров, которых владелец оставил без надлежащих условий для существования.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В столичную полицию от киевлянки поступило сообщение, что на Жуковом острове в ненадлежащих условиях находятся тигры. Прибыв на место, сотрудники полиции осмотрели территорию и обнаружили шесть тигров в вольерах, которые не соответствовали условиям их содержания.

Как рассказал начальник следственного отдела Голосеевского управления полиции Максим Сухарев, полицейские установили, что по данному адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не проживает.

- Мы начали уголовное производство о жестоком обращении с животными. Сейчас решается вопрос по устройству тигров в спецучреждения, - отметил Сухарев.

Напомним, что ранее в Николаевском зоопарке у «полосатых хищников» Пенелопы и Гелиоса родился амурский тигренок.