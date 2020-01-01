В Мукачево неизвестный в новогоднюю ночь выстрелил на улице из гранатомета

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В Мукачево разыскивают правонарушителя, который, находясь на улице Ференца Листа, выстрелил из ручного гранатомета.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

В 23:30 31 декабря в полицию сообщили, что неизвестный выстрелил из ручного гранатомета. На место происшествия немедленно выехало руководство полиции Закарпатской области, криминалистическая лаборатория и взрывотехники. Известно, что в результате выстрела пострадавших нет. Повреждено ограждение одного из дворов. На месте происшествия осталась часть от снаряда.

Напомним, что ранее на Николаевщине нашли мужчину, который летом выбрасывал в лесопосадке гранатометы. 

Вадим Богданов

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