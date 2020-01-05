Полиция объявила в мужчину и женщину, которых подозревают в убийстве двух девушек на съемной квартире в Киеве

Подозреваемых в убийстве двух девушек, тела которых обнаружили в арендованной квартире в Киеве, объявили в розыск.

Об этом говорится на странице "Киев Оперативный" в Telegram.

Первым назван Ксьондзик Сергей Дмитриевич, 1985 года рождения. Он из села Любитов, что в Ковельском районе Волынской области. Ранее неоднократно судимый.

Также в розыск объявлена Бершацкая Елизавета Васильевна, 2000 года рождения. Она родилась в селе Липняжка, что в Кировоградской области.

"Указанные личности причастны к совершению убийства двух лиц (4 января 2020 года в квартире 17 по улице Кирилловской, 127)", - говорится в сообщении.

Напомним, что 4 января тела двух девушек обнаружили в одной из квартир на улице Кирилловской. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство и начато досудебное расследование.