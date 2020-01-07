В одесском общежитии из-за конфликта во время застолья мужчина взорвал гранату – пострадали три человека

В одном из общежитий в Одессе во время бытового конфликта произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадали трое людей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Предварительно установлено, что трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки на кухне. Впоследствии к мужчинам напросился еще один сосед, с которым у тех время от времени возникали бытовые недоразумения.

«Во время застолья между мужчинами снова возник конфликт и незваный гость покинул компанию, но не надолго. Через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой в руках. Бросив взрывчатку в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и скрылся», - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, взрывотехники и кинологи с собаками.

Напомним, ранее в Киеве за замечание о брошенном окурке мужчина устроил погром в подъезде и угрожал взорвать гранату.