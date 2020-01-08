В одесский аэропорт въехал мужчина в балаклаве и заявил о заминировании – пассажиров и персонал эвакуировали

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В одесском аэропорту в среду, 8 января, мужчина в балаклаве ворвался к терминалу и сообщил о заминировании. 

Об этом сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

«Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт, сбив шлагбаум, ворвался в терминал, в балаклаве и куртке с надписью на спине «Совесть» и начал кричать что аэропорт заминирован. Его задержали правоохранители, пассажиров в терминале и персонал эвакуировали, проверяют взрывотехники, задержаны рейсы», - написал он.

Ранее сообщалось, что неизвестный сообщил о якобы заминировании николаевского порта.

Мила Волкова

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