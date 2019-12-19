Неизвестный сообщил о якобы заминировании николаевского порта

В четверг, 19 декабря, неизвестные сообщили о якобы заминировании николаевского «Морского специализированного порта Ника-Тера».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в полиции.

На место инцидента направлены оперативные службы. Взрывотехники проверяют территорию порта на наличие взрывоопасных веществ. Решается вопрос об эвакуации работников предприятия.

Напомним, что Кабмин усилил ответственность за ложные заминирования – теперь за это могут еще и конфисковать имущество.

Отметим, что ранее в Николаеве уже была волна сообщений о якобы заминировании различных учреждений, от больниц до университетов. Тогда же сообщали о ложном заминировании детских садов. Ни в одном случае сообщение о заминировании не подтвердилось.

Ранее уже бывший заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что ложные сообщения о заминированиях объектов, в том числе и в Николаеве, осуществляются с территории Российской Федерации.