Кабмин усилил ответственность за ложные заминирования – теперь за это могут еще и конфисковать имущество

Кабинет Министров поддержал усиление ответственности за сообщения о ложных заминированиях.

Об этом на своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Правительство усилило ответственность для «минеров» по заранее ложному сообщению о заминировании зданий, больниц и других общественно важных объектов. Чаще всего такие сообщения касаются заведений образования, здравоохранения, инфраструктурных объектов и угрожают безопасности граждан и государства», – написал он.

На сайте правительства говорится, что внесены изменения в статью 259 Уголовного Кодекса Украины.

В сравнительной таблице указано, что изменения внесены в часть 2 указанной статьи – если сообщение о ложном заминировании касается критически важных объектов инфраструктуры или объектов, которые обеспечивают деятельность органов государственной власти, учреждений здравоохранения, учебных заведений. Если ранее санкция статьи предусматривала наказание в виде лишения свободы, то сейчас она предусматривает еще и конфискацию имущества.

Напомним, что ранее в Николаеве уже была волна сообщений о якобы заминировании различных учреждений, от больниц до университетов. Тогда же сообщали о ложном заминировании детских садов. Ни в одном случае сообщение о заминировании не подтвердилось.

Ранее уже бывший заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что ложные сообщения о заминированиях объектов, в том числе и в Николаеве, осуществляются с территории Российской Федерации.