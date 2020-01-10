Украинец пытался провезти в РФ 60 пакетов с марихуаной – наркотики он спрятал в топливном баке

На Харьковщине пограничники задержали 37-летнего гражданина Украины, который пытался провезти в Россию марихуану.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Во время прохождения погранично-таможенного контроля на автомобиль среагировала служебная собака, обученная находить наркотики.

Автомобиль сразу переместили на отдельную полосу движения и тщательно осмотрели. В результате проверки в топливном баке обнаружили более шести десятков полиэтиленовых пакетов общим весом около 19 килограммов, в которых было завернуто «вещество растительного происхождения», предварительно марихуана.

Водитель рассказал, что партию наркотиков его якобы попросили перевезти из Украины в РФ знакомые за вознаграждение в 300 долларов. В итоге наркотики и автомобиль, в котором их нашли, изъяли.

Напомним, что ранее в Одессе суд закрыл дело 20-летней давности о контрабанде трех тонн марихуаны – за это время наркотик уже испортился.