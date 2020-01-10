На Днепропетровщине задержали нацгвардейцев, которые с подельниками изготовляли наркотики и продавали их в воинской части

В Павлограде Днепропетровской области полиция и ГБР задержали двух нацгвардейцев и одного гражданского по подозрению в наркоторговле среди военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований и департамент коммуникации Нацполиции.

Установлено, что жители Павлограда, в возрасте 21, 43 года, в сговоре с двумя контрактниками воинской части НГУ наладили незаконное производство, фасовку и дальнейшее распространение метамфетамина.

Лабораторию, где изготавливалась психотропное вещество, дельцы оборудовали в арендованных гаражных боксах.

Готовую продукцию сбывали на территории военной части и за ее пределами. Среди дилеров оказался 38-летний мужчина, который в настоящее время находится под арестом в СИЗО за ранее совершенные преступления.

Совместными действиями работников Днепропетровского управления Департамента внутреннй безопасности полиции, ГБР, при поддержке бойцов полиции особого назначения областного ГУНП и оперативников уголовного розыска Павлоградского отдела полиции, под процессуальным руководством военной прокуратуры, проведено санкционированные обыски по месту жительства фигурантов, в их автомобилях и в гаражных помещениях.

Во время мероприятий изъято марихуану, амфетамин, два пистолета для отстрела патронов травматического действия и пистолет Макарова без соответствующих разрешений, патроны, гранату РГД-5 с запалом, 209 тысяч гривен, устройства для употребления наркотиков, веса, мобильные телефоны и банковские карточки.

В настоящее время объявлено подозрения двум нацгвардийцям и одной гражданской лицу. Запланировано вручение подозрений другим участникам разоблаченной группы. За совершенное дельцам грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, как в Киеве ГБР задержала начальника аптеки Нацгвардии – военнослужащего подозревают в торговле наркотиками.