На Одесчине подрядчику за строительство спорткомплекса в военном городке переплатили ₴6 миллионов, – прокуратура

Должностных лиц Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления заподозрили в возможном злоупотреблении служебным положением в интересах субъектов хозяйствования с целью получения ими неправомерной выгоды при строительных работах на территории военного городка в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

Во время досудебного расследования установлено, что Южное ТерКЕУ с ООО «Строительная компания «Укринбуд» заключило договор генерального подряда на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в военном городке Дачное-2, расположенном в селе Дачное Одесской области, на общую сумму почти 25 миллионов гривен.

В течение 2018 года, на основании актов выполненных работ, Южное ТерКЕУ приняло и оплатило подрядчику работы на сумму более 12 миллионов гривен.

Однако по результатам проведенной судебной строительно-технической экспертизы установлено, что объемы и стоимость фактически выполненных работ не соответствуют данным, указанным в актах приема выполненных работ, и имеют разницу на сумму 6 миллионов 100 тысяч гривен.

Сейчас Военная прокуратура Южного региона Украины готовит материалы для назначения в уголовном производстве судебной экономической экспертизы, после завершения которой будет решен вопрос о сообщении причастным лицам о подозрении в совершении уголовного преступления.

Ранее сообщалось, что в Николаеве расследуют хищение командиром воинской части более ₴4 миллионов при закупке услуг по ремонту спортплощадки и установки инвентаря.