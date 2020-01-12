В Херсонской области в результате столкновения лесников и «черных» лесорубов погиб человек

В пятницу, 10 января, во время проведения оперативного рейда по охране лесного фонда произошел инцидент между работниками государственной лесной охраны и мужчинами, которые незаконно рубили лес, в результате чего один человек погиб.

Об этом сообщает Государственное агентство лесных ресурсов Украины.

Примерно в 17:00 группа оперативного реагирования государственной лесной охраны ГП «Великокопанивське лесоохотничье хозяйство» на грани земель Малокопановский сельского совета и квартала 1 Виноградовского лесничества обнаружили четырех лесонарушителей, которые осуществляли незаконную заготовку древесины.

«Во время их задержания лесонарушители начали сопротивляться и убегать с места совершения преступления, три человека скрылись с места совершения нарушения, а четвертый сел за руль «ВАЗ 2121» и пытался осуществить наезд на работника государственной лесной охраны ГП «Великокопанивське ЛМГ», – говорится в сообщении.

В целях самообороны работник гослесохраны совершил предупреждающие выстрелы в воздух, на которые нарушитель не отреагировал, продолжая двигатьсян а автомобиле в сторону лесника.

«С целью остановки автомобиля и самозащиты работником гослесохраны был осуществлен выстрел по радиатору автомобиля, но в результате рикошета пуля пробила лобовое стекло автомобиля и ранила лесонарушителя. Травма оказалась несовместима с жизнью», – сообщили в ведомстве.

Полиция оперативно нашла троих лесонарушителей, которые скрылись с места преступления. Все участники чрезвычайного происшествия были задержаны полицией. Ведутся следственные действия.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Херсонской области, личность погибшего установлена, это 39-летний местный житель. Открыто уголовное производство по ст.118 («Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника») Уголовного кодекса Украины. Сейчас все материалы переданы в ГБР для установления объективных обстоятельств происшествия.

Также полицейские установили личности трех мужчин, которые были вместе с пострадавшим открыто уголовное производство по ст.246 («Незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее полиция задержала двоих жителей Николаевщины, которые незаконно спиливали деревья в посадке.