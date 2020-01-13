В Николаеве водитель пытался откупиться от патрульных – предлагал им 200 гривен взятки

В Николаеве 12 января патрульные остановили водителя «Opel» и он пытался дать им взятку.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Около полуночи во время патрулирования Центрального района полиция остановила за нарушение правил дорожного движения автомобиль «Opel». Во время проверки документов выяснилось, что у водителя нет при себе водительского удостоверения соответствующей категории.

«Пытаясь избежать ответственности, водитель предложил полицейским «решить вопрос на месте» без составления административных материалов. Гражданина неоднократно предупреждали, что предложение неправомерной выгоды должностному лицу влечет за собой уголовную ответственность, но он продолжал предлагать взятку патрульным в размере 200 гривен», - сообщили в полиции.

На водителя составили админматериалы за нарушение ПДД, после чего инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, чтобы та зафиксировала попытку дать взятку сотруднику полиции.

Напомним, что ранее в Николаевской области за предложенную патрульным взятку в 500 гривен водителя наказали штрафом в 17 раз больше.