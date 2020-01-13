Чиновники горсовета Днепра и коммерсанты присвоили на тендерах 25 миллионов гривен, - СБУ

Чиновники Днепровского горсовета и коммерсанты похитили 25 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на реконструкцию социальных объектов.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Руководство одного из департаментов Днепровского горсовета провело публичные закупки на общую сумму почти 130 миллионов гривен для капитального ремонта и реконструкции детских садов и школ города. Организаторы противоправной схемы зарегистрировали для участия в тендере ряд подконтрольных фирм для искусственного создания конкуренции на торгах. Вследствие чего победителями в публичных закупках стали «партнерские» коммерсанты.

Подрядчики выполнили работы не в полном объеме, с завышением их стоимости. Они также использовали материалы сомнительного качества. «Сэкономленные» средства участники сделки выводили в «тень», всего присвоили 25 миллионов гривен бюджетных средств. По предварительным данным, некачественно выполненные работы в детских садах и школах поставили под угрозу здоровье детей.

В рамках начатого уголовного производства, по окончании соответствующих экспертиз, планируется сообщение о подозрении организаторам и участникам преступной схемы.

Напомним, что ранее по подозрению в систематическом взяточничестве задержали начальницу управления Николаевской мэрии Татьяну Гордиенко.