Полиция пришла с обыском в департамент ЖКХ Николаева – расследуют возможные хищения бюджетных денег

В Николаеве в субботу, 28 декабря, сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета.

Об этом в Facebook сообщили городской голова Николаева Александр Сенкевич.

«Только что мне сообщили, что в Департаменте ЖКХ Николаевского горсовета проходят обыски, касающиеся работы департамента с подрядными организациями в 2017-2018 годах. Обыски проходят по постановлению суда», – написал мэр.

Он отметил, что городская власть будет идти навстречу следствию и предоставит все необходимые материалы для полноценного их изучения правоохранительными органами.

«Нам нечего скрывать. Как меня проинформировал руководство департамента, все материалы по работе с конкретными подрядчиками за указанный период будут переданы следователям. Все подрядные организации, ненадлежащим образом выполняли свои обязательства перед городом, повини ответить за это перед законом», – подытожил Сенкевич.

Как сообщили «Преступности.НЕТ» в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области, следственные действия проводят сотрудники Следственного управления ГУНП и Заводского отдела полиции в рамках уголовного производства по факту возможных хищений бюджетных денег во время проведения строительных работ.

Напомним, как ранее СБУ пришла с обысками в департамент ЖКХ Николаевской мэрии из-за незаконной вырубки деревьев.