ГБР завело дело на полицейского – его подозревают в сокрытии резонансного убийства в Каховке

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении работнику Каховского отдела полиции в сокрытии резонансного убийства в Каховке.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствием установлено, что старший инспектор по контролю за оборотом оружия Каховского отдела полиции исказил обстоятельства убийства 26-летнего мужчины.

С участием правоохранителя были искусственно созданы условия самообороны и скрыты обстоятельства, следы и факт совершения умышленного убийства, которое совершил его товарищ. Для этого полицейский произвел выстрелы в сторону товарища с оружия, принадлежавшего потерпевшему, который на то время уже находился без сознания из-за получения огнестрельных ранений.

Из-за действий подозреваемого, правоохранительные органы рассматривали ложную версию убийства с целью самозащиты.

В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Ранее в Херсонской области уволили трех полицейских, которые не обеспечили расследование резонансного убийства в Каховке.

Напомним, что утром 1 января в Каховке мужчина, который отдыхал в компании правоохранителя, сделал несколько выстрелов из ружья в 26-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина через несколько дней скончался в больнице. 4 января началась массовая акция протеста в Каховке.