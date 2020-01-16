Беларусь из-за нефтяного спора с Россией снизила поставки дизельного топлива в Украину

По итогу І декады января поставки белорусского дизтоплива в Украину сократились на 20%, до 24,3 тысячи тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (30 тысяч тонн).

Об этом сообщает издание «Enkorr» со ссылкой на «Консалтинговую группу А-95».

По сравнению с первой декадой декабря 2019 года, объем поставок сократился более чем в 2 раза. О введении концерном «Белнефтехим» ограничений на экспорт нефтепродуктов было объявлено 3 января.

Несмотря на снижение поставок ДТ в Украину белорусскими производителями, ажиотажа на рынке не наблюдается. Средние крупнооптовые цены ДТ с конца декабря практически не изменились и 14 января находились на уровне 24,4 тысячи грн/т.

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании приостановили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене. По имеющейся информации, белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, объясняя это подорожанием сырья из-за реализации в России налогового маневра в нефтяной сфере. Всего на январь планировалась поставка в объеме 750 тыс. т при ежемесячном потреблении двумя белорусскими НПЗ около 1,5 млн т. По данным «Белнефтехима», сейчас стоимость российской нефти для Беларуси составляет 83% от мировой цены на нефть.

Напомним, что в декабре в Николаеве АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо.