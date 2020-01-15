В Житомирской области задержали банду, которая держала в рабстве шестерых украинцев и одного белоруса

В Житомирской области банда держала в рабстве 7 мужчин, предварительно завербовав их на разных работах.

Об этом сообщает прокуратура Житомирской области.

В сообщении говорится, что четыре человека на территории Олевского и Емильчинского районов удерживали 7 человек, у них отобрали документы.

«Содержались мужчины в возрасте от 20 до 50 лет, некоторые из них имели инвалидность. При обращении с людьми применяли насилие для угнетения их воли, привлекали других лиц для контроля их перемещения, запрещали покидать места так называемого «проживания» и «работы», незаконными действиями пресекали попытки сопротивления», - передает прокуратура.

Правоохранители обнаружили шесть человек, среди которых гражданин Беларуси. В бытовых помещениях, в ходе обысков обнаружили холодное огнестрельное нарезное оружие, боеприпасы, взрывчатку.

Сейчас задержаны 4 человека, 2 из них сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 149 УК Украины (организация вербовки, перемещение, сокрытие людей с целью трудовой эксплуатации с использованием принуждения, обмана, материальной зависимости потерпевшего, его уязвимого состояния с применением насилия, что является опасным для жизни и здоровья, совершенных по предварительному сговору группой лиц).

Решается вопрос о применении мер ко всем задержанным. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее в Украине выявили сеть «реабилитационных центров» и освободили из трудового рабства сотню людей.