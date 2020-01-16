Полиция задержала группу, которая наладила продажу поддельных документов – макеты делал житель Николаевщины

Полиция разоблачила межрегиональную группу, которая изготавливала и продавала различные поддельные документы с голографическим изображением.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Сотрудники Тернопольского управления Департамента внутренней безопасности и Департамента стратегических расследований Нацполиции установили, что в Украине в течение длительного времени действует межрегиональная организованная преступная группа.

Ее участники с целью незаконного обогащения наладили производство и последующий сбыт поддельных документов с защитным голографическим покрытием: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, доверенность на право вождения автомобилем, паспорт Украины, ID-карты, дипломы об образовании, медицинские справки и другие документы.

Оперативники внутренней безопасности полиции заподозрили возможную причастность к этой преступной деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые могли бы предоставлять информацию из автоматизированных информационных систем НПУ и МВД. Однако во время проверки факт не нашел своего подтверждения.

Организатором группы оказался 23-летний житель города Васильевка Запорожской области. По месту жительства он наладил изготовление фальшивых документов, для чего приобрел необходимое оборудование и привлек лиц, которые поставляли ему нужное «сырье».

32-летняя сожительница мужчины стала его партнером в криминальном бизнесе. Женщина помогала изготавливать подделки, занималась их пересылкой и получала средства от заказчиков.

Роль исполнителей выполняли 32-летний киевлянин и 25-летний житель Ивано-Франковска. Они помогали приобрести необходимое для дела оборудование, подыскивали клиентов на фиктивные документы, координировали сбыт подделок, получали средства на банковские карточки доверенных лиц. Еще один исполнитель – 23-летний житель Николаевской области – по заказу организатора делал макеты и проекты фальшивых документов.

Объявления об оказании услуг злоумышленники размещали в социальных сетях. После телефонного разговора с заинтересованным клиентом связывались через один из мессенджеров, отмечали о внесении аванса на соответствующие банковские счета и передачу личных данных заказчика или сведений о транспортном средстве. Готовый товар направлялся покупателю почтовой связью, где он платил остаточную стоимость.

«Количество желающих приобрести поддельный документ в этой группе оказалась не маленькой. Правоохранителям известно о причастности участников группы к изготовлению и сбыту более 100 фальшивок. Поддельное водительское удостоверение, к примеру, обходилось в 4,5 тысячи гривен, а свидетельство о регистрации автомобиля - 700 долларов США», – отметили в полиции.

Сотрудники внутренней безопасности НПУ, Управление стратегических расследований в Тернопольской области ДВР НПУ, следователи ГУНП в Тернопольской области, при физической поддержке бойцов КОРД и под процессуальным руководством Тернопольской местной прокуратуры провели 34 санкционированных обыска по месту жительства фигурантов и на адресах изготовления подделок в Волынской, Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской, Львовской, Одесской областях и в городе Киеве.

Во время мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, большое количество голографических образцов различных видов, оборудование для осуществления печати, краски, ламинатор, пленку с голографическим изображением герба Украины, заготовки пластиковых карт, бланки разного рода документов, мобильные телефоны, банковские карты, почтовые квитанции, черновые записи, почти 35 тысяч гривен и 1,4 тысячи долларов США, а также свертки с марихуаной, устройства для употребления наркотиков, оружие без разрешительных документов.

Сейчас объявлено о подозрении организатору и четырем активным участникам группы по части 2 статьи 199 и части 3 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Постановлением суда одного из задержанных уже взято под стражу, с правом внесения залога в размере 168 тысяч 160 гривен. В ближайшее время санкция будет избрана его сообщникам и организатору. За уголовные махинации с документами злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, как в Николаеве полиция и СБУ задержали афериста, который по поддельному решению суда хотел забрать жилье пенсионерки.