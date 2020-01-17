На Николаевщине неизвестные незаконно вырубили 41 дуб

В Николаевской области на территории Кумаровского сельского совета Первомайского района неизвестные незаконно вырубили 41 дуб.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Николаевской области.

Нарушение обнаружили 14 января в ходе рейдовой проверки. Деревья вырубили в полезащитной лесной полосе, находящейся возле дороги между Первомайском и Кривым Озером. Общий размер ущерба, нанесенного государству в результате уничтожения деревьев, составляет 812 тысяч 817 гривен.

Экологическая инспекция подготовила заявление в полицию для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Напомним, что ранее жителя Николаевщины оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что он незаконно спилил 49 акаций.