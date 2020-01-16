В Александрии пьяный боец ТОРа вместе с друзьями напал на мужчину и побил его автомобиль

В Кировоградской области задержали инспектора роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции, который вместе с друзьями напал на мужчину.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Преступление случилось 14 января в городе Александрия. Полицейский во внеслужебное время с друзьями в центре города спровоцировал конфликтную ситуацию с местным жителем. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, патрульный вместе с друзьями «безосновательно, из хулиганских побуждений» нанесли мужчине травмы и повредили его автомобиль.

Сотрудника полиции и еще одного человека задержали. Расследуется уголовное производство по части 4 статьи 296 («Хулиганство, совершенное группой лиц») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее суд отпустил под домашний арест экс-полицейского - главного обвиняемого в убийстве жителя Кривого Озера.