В Николаеве суд отказался утверждать сделку прокуратуры с главой организации охотников, задержанном на взятке в ₴100 тысяч

В Николаеве суд отказался утверждать соглашение о признании виновности между прокурором и главой областной организации общественной организации «Украинского общества охотников и рыболовов», задержанном на взятке в 100 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Центрального районного суда Николаева.

Согласно материалам следствия, организация решила продать помещение в пгт Братское площадью 61,7 квадратных метров. При этом глава облорганизации УООР решил использовать свое положение и предложил арендатору этого здания приоритет при составлении договора купли-продажи, но при оплате 100 тысяч гривен взятки. Последний на это согласился и сообщил о таком предложении правоохранителям. 29 марта 2019 года при передачи 100 тысяч гривен главу Николаевской областной организации УООР задержали.

В дальнейшем прокурор и обвиняемый заключили договор о признании виновности. Согласно документу обвиняемому за признании в преступлении должны назначить наказание в виде штрафа на 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (11,9 тысяч гривен) с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в предприятиях, учреждениях, организациях всех форм собственности сроком в один год.

Судья Владимир Алейников посчитал, что это соглашение не было подписано добровольно, а с помощью обмана. В частности он отметил, что изначально обвиняемый не признавал свою вину, а деньги, по его словам, взял для внесения в активы организации, хотя и нарушил при этом кассовую дисциплину. Позже он уже сменил свою позицию и пояснил это тем, что не полностью понимал суть поставленных ранее ему вопросов.

Кроме того судья подчеркнул, что в обвинительном акте и тексте соглашения некоторые утверждения не соответствует действительности. Речь идет о документах, которые якобы уполномочили главу облорганизации УООР на проведение некоторых сделок, а также, что имитационные купюры назвали деньгами.

«Приведенное в совокупности показывает, что в этом случае совершения сделки не имело под собой свободного волеизъявления обвиняемого и было связано с обманом, значит - не является добровольным», – говорится в определении суда.

В итоге судья отказал в утверждении этой сделки и вернул прокурору на дорасследование это уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса.

Напомним, как депутата Очаковского горсовета по сделке оштрафовали на тысячу долларов за получение взятки.