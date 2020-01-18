Во Львовской области чиновника уличили в фиктивной утилизации мусора

Директора коммунального предприятия из Дрогобычского горсовета Львовской области подозревают в причастности к организации схемы присвоения и растраты более 1 миллиона гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, 39-летний чиновник оформлял расходы за услуги по вывозу мусора, который на самом деле не вывозили.

«Как результат – убытки за якобы утилизированные отходы превысили 1 млн грн. Выяснилось, что чиновник обещал запустить мусоросортировочную линию, вместо этого – накапливал там отходы. Таким образом, вред причинен не только бюджету, но и природе, поскольку свалки являются серьезным источником загрязнения и воздушной, и водной среды», – говорится в сообщении.

По предварительным оценкам Государственной экологической инспекции во Львовской области, на свалке в Дрогобыче существенно превышено содержание цинка, нитратов, фосфора, свинца и хлоридов, сообщили правоохранители.

Прокуратура по материалам Службы безопасности Украины открыла уголовное производство по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Ранее сообщалось, что на Полтавщине чиновники из областного и местных бюджетов украли более 150 миллионов гривен на ремонтах школ и больниц.