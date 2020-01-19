В Одессе пьяный полицейский сбил двух пешеходов, а во Львове водитель врезался в остановку

В Одессе 19 января пьяный 27-летний полицейский, находясь вне службы, на автомобиле «Opel» врезался в шлагбаум и сбил двух пешеходов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Авария произошла в межквартальном проезде возле супермаркета на Люстдорфской дороге. Пострадавших 49-летнего мужчину и 47-летнюю женщину доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, о преступлении с участием полицейского сообщили в Государственное бюро расследований.

А во Львове машина влетела в остановку общественного транспорта возле ТРЦ «Форум», сообщает сайт «Варта 1». В результате столкновения автомобиль прижал к остановке девушку, у нее подозрение на перелом таза. Полиция и медики работают на месте происшествия, по предварительным данным, водитель был трезв.

Напомним, что ранее в Николаеве пьяный водитель «Mitsubishi» на скорости врезался в дерево.