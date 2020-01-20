На Николаевщине отдали под суд «закладчиков», у которых нашли наркотики на миллион гривен – им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией

В Николаевской области следователи полиции завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении двух мужчин, которые с мая по сентябрь 2019 года занимались наркобизнесом в регионе.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Как известно, 6 сентября 2019 года полицейские задержали 30-летнего жителя Новой Одессы и его 20-летнего товарища из Николаева именно во время разложения закладок в областном центре.

Злоумышленники расфасовывали психотропы и наркотики в полиэтиленовые пакеты или маскировали под настоящий орех, затем развозили по местам, которые предварительно оговаривали с клиентами. Из Николаева мужчины должны были ехать дальше - в Новую Одессу, однако их задержали.

Заказ принимали через мессенджер, а оплату клиенты осуществляли с помощью электронного кошелька. Ежемесячно наркодельцы зарабатывали в среднем от 20 до 25 тысяч гривен.

В результате проведенных обысков по месту жительства фигурантов, в автомобиле и на конспиративной квартире-складе, изъято три килограмма амфетамина, 150 подготовленных закладок, полторы сотни таблеток экстази, 77 марок ЛСД, каннабис на общую сумму более одного миллиона гривен. Всего в ходе досудебного расследования установлена ​​причастность указанных лиц к девяти фактам сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

«Действия злоумышленников квалифицированы ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307 УК и ч.3 ст.311 Украины (незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах, незаконное хранение прекурсоров в особо крупных размерах). За совершенное им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества», – отметили в прокуратуре.

Напомним, как в Николаеве силовики провели спецоперацию и ликвидировали группу наркодельцов, которые занимались «закладками».