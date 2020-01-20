В Одессе задержали вооруженную этническую банду, промышлявшую грабежами – их жертвами были и николаевцы

В Одессе полицейские задержали членов этнической преступной группировки, которая промышляла грабежами по разным городам Украины, в том числе и в Николаеве.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Подозреваемые – четверо жителей Одессы в возрасте от 21-го до 27-лет. Они выходцы из стран постсоветского пространства. Их жертвами становились посетители развлекательных заведений и обычные прохожие на улицах. Сейчас на счету злоумышленников - десять ограблений в Одессе, Киеве и Николаеве, они проверяются на причастность к другим преступлениям.

Действовали сообщники по отработанной схеме. К посетителям развлекательных заведений обычно применялся метод «дружеских объятий». Дождавшись на улице пьяного клиента, мужчины подходили к нему и, делая вид хороших знакомых, крепко сжимали в объятиях. Пока человек приходил в себя, у него незаметно снимали украшения, вытягивали кошельки и другие ценные вещи. Если же пострадавший начинал понимать, что происходит, с ним не церемонились и все равно отбирали имущество, но уже с применением силы.

С прохожими злоумышленники действовали еще более вызывающе – неожиданно остановив свой автомобиль у потенциальной жертвы, они нападали на нее, отбирали все ценное и быстро скрывались. Чтобы не быть пойманными, они долго не засиживались на одном месте, «гастролируя» от города к городу.

Членов преступной группы полицейские задержали на горячем, когда те возле развлекательного заведения в центре Одессы открыто завладели имуществом мужчины.

При задержании и во время ряда обысков, проведенных полицейскими, у фигурантов было изъято огнестрельное оружие, наркотики, золотые изделия, мобильные телефоны, деньги и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках производства по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж»). Все четверо подозреваемых помещены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В сети сообщают, что подозреваемыми являются 25–летний Илико Д. из Луганска, 27-летний одессит Амид Д., 28-летний уроженец Абхазии Георгий М. и 22-летний одессит Кирилл Я.

Полицейские изъяли у преступников пистолеты «Беретта» и «Вальтер», а также пистолет-пулемет «Мини-Узи».

Напомним, как в Николаеве промышляла банда «домушников» из Одессы – уголовный розыск задержал одного из преступников.