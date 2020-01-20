На Николаевщине уголовник выстрелил из травмата в голову своему собутыльнику – мужчину не удалось спасти

В Николаевской области 45-летний ранее судимый мужчина подозревается в нанесении смертельного ранения своему 30-летнему знакомому.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Днем 15 января в полицию сообщили, что в больницу Березнеговатского района доставили жителя одного из сел района с огнестрельным ранением головы.

Накануне мужчина отдыхал со своими знакомыми, употребляя алкогольные напитки. Там между ним и 45-летним мужчиной, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, произошла словесная перепалка. В ходе конфликта ранее судимый мужчина выстрелил в оппонента из травматического пистолета.

Раненный находился в коме в тяжелом состоянии и 17 января скончался. Подозреваемого задержали и поместили под стражу без права внесения залога. Преступление квалифицировали как покушение на убийство.

Напомним, что ранее в Николаеве подозреваемому в убийстве бездомного отменили домашний арест, его отправили под стражу.