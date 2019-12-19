В Николаеве подозреваемому в убийстве бездомного отменили домашний арест – его отправили под стражу

Николаевский апелляционный суд 19 декабря арестовал 20-летнего подозреваемого в нанесении смертельных ранений бездомному. На время следствия подозреваемый пробудет под арестом как минимум два месяца, у него нет права выйти под залог.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Как известно, ночью 5 декабря между домами №70 и №72 по проспекту Мира нашли тело убитого мужчины. 10 декабря парня, подозреваемого в этом преступлении, задержали и сообщили ему о подозрении.

В полиции сообщали, что подозреваемый вместе со своим товарищем на вокзале заметили бездомного и решили вывести его на улицу. Там между подозреваемым и бездомным возникла ссора. В ходе выяснения отношений 20-летний злоумышленник достал нож и несколько раз ударил потерпевшего. Поняв, что натворил, парень вызвал «скорую помощь» и сообщил, что они нашли уже окровавленного мужчину.

Действия подозреваемого квалифицировали по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»). 12 декабря Ленинский районный суд Николаева отказался арестовать подозреваемого и отправил его под круглосуточный домашний арест. Апелляционный суд все же изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.