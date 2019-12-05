Ночью в Николаеве нашли тело мужчины с колотым ранением

В Николаеве в ночь на четверг, 5 декабря, на улице нашли тело мужчины с колотым ранением.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 4:50 в полицию сообщили, что на аллее неподалеку супермаркета на проспекте Мира лежит мертвый человек с признаками насильственной смерти - колотым ранением в ногу.

Личность мужчины устанавливается, предварительно, он не имеет постоянного места жительства.

На место происшествия сразу прибыли руководство и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лицо, причастное к совершению преступления.

Следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»), что наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Устанавливаются обстоятельства преступления и свидетели преступления, в связи с чем правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют информацией, полезной для следствия, сообщить ее в Ингульский отдел полиции по адресу: Николаев, улица 12-я Продольная, 42 или по телефонам (0512) 64-95-99, 53-18-53, 102.

Напомним, как 28 октября недалеко от здания мэрии нашли труп 29-летнего николаевца. У мужчины было около 60 ножевых ранений, а также травма головы. 6 ноября полиция задержала двух сирот из Львовской и Донецкой областей, 18-ти и 17-ти лет, которые учатся в одном из лицеев Николаевской области. Позже суд арестовал 18-летнего Геннадия Кипера, которого подозревают в этом убийстве и разбое.