Киберполиция обвинила киевского провайдера в том, что он незаконно транслировал украинские телеканалы

В Киевской области киберполиция изъяла оборудование у провайдера телекоммуникационных услуг, который незаконно ретранслировал украинские телеканалы.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Украины.

По мнению полиции, провайдер нарушал авторские права телеканалов. Его услугами пользовалось более полутора тысяч абонентов. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составляет около полумиллиона гривен.

В помещениях провайдера провели обыски и изъяли оборудование. Начато уголовное производство по части 1 статьи 176 («Нарушение авторских и смежных прав») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее киберполиция вычислила, что николаевец создал три онлайн-кинотеатра с пиратским контентом и заработал на них полмиллиона гривен.