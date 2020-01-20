В Молдове задержали террориста, который находился в розыске - он пытался пройти границу с поддельным украинским паспортом

В Молдове задержали гражданина Таджикистана, который пытался пересечь государственную границу с поддельным украинским паспортом.

Об этом сообщает полиция Молдовы.

Сотрудники Контртеррористического центра Службы информации и безопасности в сотрудничестве с сотрудниками пограничной полиции задержали гражданина Таджикистана, который ищет членства в международной экстремистско-террористической организации DAESH и был намерен пересечь государственную границу. В настоящее время этот мужчина находится в Центре размещения иностранцев Бюро по миграции и убежищу Министерства внутренних дел, пока не будет принято решение об экстрадиции.

Так, при выезде из страны через пункт пересечения границы международного аэропорта Кишинёва 28-летний мужчина предъявил паспорт, выданный украинскими властями. Во время пограничного контроля он вёл себя подозрительно и был взволнован, что обусловило дальнейшую проверку документа, который в конечном итоге оказался поддельным. Стоит отметить, что на территории Республики Молдова мужчина также незаконно въехал в Украину.

Иностранный гражданин более года находился в центре внимания Службы информации и безопасности, и в результате сотрудничества и оперативного обмена информацией с подразделениями Министерства внутренних дел и прокуратуры Кишинева в главном офисе была подтверждена личность молодого человека, являющегося гражданином Таджикистан, членом международной экстремистско-террористической организации DAESH, действующей в Сирийской Арабской Республике.

Также было установлено, что мужчина объявлен в розыск правоохранительными органами Республики Таджикистан из-за его причастности к противоправным действиям, предусмотренным ст. 401 Уголовного кодекса Республики Таджикистан (незаконное участие и участие граждан Республики Таджикистан и лиц без гражданства в вооруженных формированиях, вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств) и ст. 179 (причастность к совершению террористических преступлений или других вспомогательных действий для их совершения).

Собранные материалы о незаконной деятельности иностранного гражданина были предоставлены правоохранительным органам Таджикистана, чтобы инициировать процедуру выдачи и принять необходимые правовые меры в отношении иностранца.

В связи с незаконными действиями иностранного гражданина были возбуждены два уголовных дела на основании ст. 361 и 362 Уголовного кодекса Республики Молдова.

Напомним, ранее СБУ задержала одного из лидеров «ИГИЛ» – он приехал по фальшивому паспорту и легализировал свое нахождение в Украине.